Rollenbilder auf allen Ebenen

Auch über das Rollenbild der Frau? «Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Das ist noch so weit weg, da haben wir bis jetzt noch nicht so darüber nachgedacht», sagt Jasmin und ergänzt: «Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass Frauen auch immer mehr Berufen nachgehen, die grundsätzlich eher von Männern ausgeübt werden.» Niloofar ergänzt: «Wir haben in der Schule bis jetzt noch nicht über die zukünftige Berufswahl gesprochen, das kommt nächstens dran.

«Ich denke, wenn sie wollen, können Frauen auch in Männer- berufen Fuss fassen.» Jasmin

Aber es stimmt schon, man denkt als Mädchen nicht sofort an einen Beruf wie beispielsweise Feuerwehrmann.» – «Es fängt doch schon beim Namen an, wenn, dann schon Feuerwehrfrau», sagt Rina. Jasmin hat schon in einen «Männerberuf» reingesehen: «Ich durfte letztens mal in eine Logistikabteilung reinschnuppern. Die Arbeit war schon ziemlich anstrengend, aber es hat mir gefallen. Ich denke, wenn sie wollen, können Frauen auch in Männerberufen Fuss fassen.»

Rollenbilder auf Instagram

In den Räumen des Moditräff liegen viele Teenie-Zeitschriften für die Mädchen parat. «Ich wollte vorher schauen, ob etwas über Billie Eilish steht», sagt Rina. «Ja, sie ist schon eine coole Sängerin», ergänzt Niloofar. Solche Sängerinnen wie Billie Eilish oder Miley Cyrus, aber auch deutsche Rapper wie Azet, Capital Bra oder Mero stehen bei den Mädchen hoch im Kurs. Sie sind dabei sehr häufig in den sozialen Medien unterwegs und folgen dort vielen ihrer grössten Idole.

«Ich hätte mich nicht dafür, mich so ablichten zu lassen. Die Bilder könnten falsche Signale senden.»Rina

Instagram ist ihre absolute Lieblings-App. Die Mädchen posten wie viele andere Jugendliche auch regelmässig Bilder von sich und schauen häufig nach, was die Stars für Bilder und Storys hochladen. Dabei präsentieren sich gerade weibliche Prominente hin und wieder halb nackt und in verruchten Posen.

Was sagen die Mädchen über die Bilder? Finden sie das in Ordnung? Jasmin meint: «Grundsätzlich ist es ja ihr gutes Recht, wenn sie solche Fotos von sich schiessen. Es ist deren Lifestyle. Ich jedenfalls könnte das aber nicht machen, das würde mir nicht gefallen. Ich hätte auch nicht den Mumm dazu.» Rina ist der gleichen Meinung: «Ich hätte mich jetzt auch nicht dafür, mich so ablichten zu lassen. Aber es stimmt schon, die Bilder könnten falsche Signale senden.»