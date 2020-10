Gemeindepräsidium Wilderswil – Rolf Herren still gewählt Der neue Gemeindepräsident von Wilderswil heisst Rolf Herren. Der Parteilose war der einzige Kandidat und wurde nun still gewählt.

Rolf Herren (parteilos) wird neuer Gemeindepräsident von Wilderswil. Die FDP hatte ihn zur Wahl vorgeschlagen. Foto: BOM

Bis am Montag, 21. September, konnten Wahlvorschläge für das Gemeindepräsidium eingereicht werden. Innerhalb der gesetzten Frist hat nur die FDP Wilderswil einen Wahlvorschlag eingereicht, wie die Gemeinde am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.