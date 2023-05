Stricker und Waltert dabei

Grosses Glück für Dominic Stricker: Der Berner, der in der dritten Qualifikationsrunde am Argentinier Thiago Agustin Tirante gescheitert war, kommt in Paris nun doch zu seinem Debüt an einem Grand-Slam-Turnier: Als Lucky Loser rutschte er nach ins Haupttableau, in seinem Startspiel trifft er auf den Amerikaner Tommy Paul (ATP 17).

Auf dem Platz qualifizierte sich Simona Waltert (WTA 127) für ihre Grand-Slam-Premiere: Die 22-jährige Bündnerin schlug die Französin Elsa Jacquemot (175) 6:2, 4:6, 6:4. Waltert würde in einer stimmungsvollen Atmosphäre für ihr mutiges Spiel belohnt und behielt auch im Finish die Nerven. Ihr wurde für ihr Startspiel eine andere Qualifikantin zugelost: die Amerikanerin Elizabeth Mandlik (118).

Damit sind insgesamt sieben Schweizerinnen und Schweizer am Start in Roland Garros: Belinda Bencic, Jil Teichmann, die Qualifikantinnen Ylenia In-Albon und Simona Waltert, Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler und Lucky Loser Dominic Stricker. (sg.)