Teichmann bricht ein und scheidet aus

Grosse Enttäuschung für Jil Teichmann: Die Bielerin scheitert bereits in der Startrunde an der Italienerin Sara Errani (WTA 73) mit 6:3, 4:6, 2:6. Nachdem sie den ersten Satz dominiert hatte, liess Teichmann die Paris-Finalistin 2012 ins Spiel kommen und bekundete zusehends Mühe beim eigenen Aufschlag. Im Finish liess sich sich an der linken Wade behandeln.

Bereits gescheitert: Jil Teichmann. Foto: Christophe Petit Tesson (EPA)

In Roland Garros hatte Teichmann 2022 mit dem Achtelfinal ihr bisher bestes Grand-Slam-Resultat erreicht, doch 2023 ist nicht ihr Jahr: Es war bereits ihre fünfte Erstrunden-Niederlage. Am Montag sind mit Belinda Bencic, Simona Waltert, Marc-Andrea Hüsler und Stan Wawrinka gleich vier Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz. Dominic Stricker und Ylena In-Albon greifen am Dienstag ins Turnier ein. (sg.)