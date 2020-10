BOSV-Ex-Klusiv-Club – Roland Fuchs zu Besuch bei den Skilegenden Einer der erfolgreichsten Konditionstrainer des Kontinents sprach zu den ehemaligen Berner Oberländer Skigrössen. Was müssen Spitzensportler mitbringen?

Präsident und Ex-Skirennfahrer Oliver Künzi (links) überreicht Gastredner Roland Fuchs einen Sack mit Knabbereien. Foto: PD

«Der ehemalige JO-Chef alpin des Berner Oberländischen Skiverbandes, Roland Fuchs, ist einer der erfolgreichsten Konditionstrainer in Europa», schreibt der BOSV in einer Mitteilung. Mit dem SC Bern habe Fuchs einige Meistertitel geholt und seine Athleten Kilian Wenger und Matthias Glarner seien mit ihm Schwingerkönige geworden. «Neben vielen anderen durfte auch das schwedische olympische Komitee von seinen Fähigkeiten profitieren», heisst es weiter.

In der Person von Markus Matti konnte ein neuer Sekretär gewonnen werden.

In einem «spannenden Vortrag» erörterte er bei seinem Besuch des BOSV-Ex-Klusiv-Clubs, der die ehemaligen Oberländer Skilegenden vereint, was für Voraussetzungen Spitzensportler mitbringen müssten und welche Talente sich in der Regel durchsetzen würden. «Erfolgreiche Spitzensportlerinnen und Spitzensportler heben sich vom Rest ab, indem sie intensiver trainieren, repetieren und die eigenen Grenzen überschreiten können», sagte Fuchs.

Am Anlass im Hotel Seegarten-Marina in Spiez wurde auch Sekretärin Doris Blum verabschiedet. Der Präsident Oliver Künzi würdigte deren zehnjährigen uneigennützigen Einsatz und hob insbesondere «ihre Verlässlichkeit» besonders hervor. Unter dem Traktandum Wahlen konnte in der Person von Markus Matti aus Spiez ein neuer Sekretär gewonnen werden, wie der Skiverband informiert.

Die zehnjährige Arbeit der abtretenden Sekretärin Doris Blum wurde von Präsident Oliver Künzi gewürdigt. Foto: PD

Im gemütlichen Teil unterhielten sich die Ehemaligen des BOSV-Ex-Klusiv-Clubs wie gewohnt über frühere Zeiten. Alle würden nun gespannt auf den bevorstehenden Winter warten – «und hoffen insbesondere auf erfolgreiche BOSV-Athleten in irgendeiner Schneesportart».

pd