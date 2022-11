Bern: Die städtischen Vorlagen

In der Stadt Bern wird vor allem das Ergebnis der Abstimmung über das Budget 2023 mit Spannung erwartet. Dieses war in diesem Jahr deutlich umstrittener als in den Vorjahren. Die bürgerlichen Parteien übten heftige Kritik und lancierten im Gegensatz zu den Vorjahren eine kleine Nein-Kampagne. Die Stadt Bern habe ein Ausgaben- und nicht ein Einnahmenproblem, schrieb beispielsweise die FDP. Die SP dagegen argumentierte, dass das Defizit verkraftbar sei. Innerhalb des Bündnisses von Rot-Grün-Mitte kam es zu einem Bruch: Die Grüne Freie Liste – die Partei von Stadtpräsident Alec von Graffenried – beschloss Stimmfreigabe.

Ein Faktor könnte einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis haben, nämlich die Stimmbeteiligung. Im vergangenen Jahr lag sie mit 69,4 Prozent ausserordentlich hoch, weil damals über das Referendum zum Covid-Gesetz abgestimmt wurde. In diesem Jahr dürfte sie nur einen Bruchteil davon betragen, weil weder eine eidgenössische noch eine kantonale Vorlage zur Abstimmung stehen. Im vergangenen Jahr betrug der Ja-Stimmenanteil 68,7 Prozent.

Bei einer hohen Stimmbeteiligung bildet sich kurz vor der Schliessung des Stimmlokals im Spitalacker-Schulhaus jeweils eine Schlange. Um 11.50 Uhr am Sonntag war dies jedoch nicht der Fall. Foto: sny

Das Budget 2023 sieht ein Defizit von 35,1 Millionen Franken vor. Die Schulden werden um 70 Millionen Franken auf 1,4 Milliarden Franken steigen.

Weniger umstritten dürfte die Vorlage über den Bau einer Velostation in der Welle 7 sein. Die SVP hatte gegen das Vorhaben das Referendum ergriffen. (sny)