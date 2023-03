Zürcher SVP – Roger Köppel tritt aus dem Nationalrat zurück Der SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef zieht sich im Herbst aus der aktiven Politik zurück. Er tritt nicht zur Wiederwahl an. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Roger Köppel beendet seine Zeit im nationalen Parlament im kommenden Herbst. Foto: Urs Jaudas

Er war einer, der viele Parlamentssitzungen verpasste, nun zieht sich SVP-Nationalrat Roger Köppel ganz aus dem Parlamentsbetrieb zurück. Er tritt im Herbst nicht mehr für die Wahlen an, wie der Journalist und Verleger am Freitag in einer Mitteilung in eigener Sache an die Medien schreibt.

Grund sei seine Tätigkeit als «Weltwoche»-Chef. «Auf Grund verstärkter unternehmerischer Herausforderungen im Zuge der erfolgreichen Expansion von Weltwoche-Print und Weltwoche Online werde ich mein Parlamentsmandat nach zwei Legislaturperioden im Bundeshaus niederlegen und nicht mehr antreten», schreibt Köppel.

«Internationale Ausrichtung der Weltwoche»

Auch merkt er an, dass er «mögliche Interessenkonflikte zwischen der zusehends internationalen Ausrichtung der Weltwoche und meiner politischen Miliztätigkeit vermeiden» wolle. Schliesslich bedankt sich Köppel im Communiqué beim Parlament: «Alle, die in Bern wirken, egal, ob links oder rechts, setzen sich für das Wohl unserer Schweiz ein (…) Danke, dass ich dabei sein durfte.»

Köppel war vor acht Jahren als SVP-Quereinsteiger für den Kanton Zürich in den Nationalrat gewählt worden. Mit 178'090 Stimmen knackte er bei der Wahl von 2015 sogar einen Rekord: Noch nie zuvor hatte eine Kandidatin oder ein Kandidat für den Nationalrat so viele Stimmen bekommen. 2019 kandidierte er ohne Erfolg für den Ständerat, wurde aber in die Grosse Kammer wiedergewählt.

Das Politikerinnen oder Politiker mit Verweis auf ihre unternehmerische Tätigkeit aus der nationalen Politik abtreten kommt immer wieder vor. Ein ebenso prominenter Fall war derjenige von Peter Spuhler. Er politisierte für die SVP 13 Jahre lang im Nationalrat, und trat 2012 zurück. Als Chef und Mehrheitsbesitzer von Stadler Rail wurde die Belastung für ihn zu gross, wie er erklärte.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. Mehr Infos @pu20000

