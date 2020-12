Wechsel in Seftigen – Roger Feller neuer Gemeindeverwalter Roger Feller wird Nachfolger vor Christian Haueter als Gemeindeverwalter von Seftigen.

Roger Feller ist der neue Gemeindeverwalter von Seftigen. Foto: PD

Nach 31 Jahren tritt Gemeindeverwalter Christian Haueter Ende März 2021 in den Ruhestand. Der Seftiger Gemeinderat wählte als Nachfolger Roger Feller. Der 44-jährige Familienvater wohnt in Belp, wo er sich mehrere Jahre in verschiedenen Rollen in der Bildungs- und Kulturkommission engagierte.

Zuletzt war er als Abteilungsleiter Gemeindeschreiberei sowie als Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeinde Meiringen tätig. Zuvor war er in leitender Stellung als Berater im Privat- und Geschäftskundenbereich von Postfinance und im Bankensektor tätig.

Derzeit absolviert Roger Feller den Fachausweislehrgang Gemeindefachmann und will anschliessend den Diplomlehrgang für bernische Gemeindeschreiber in Angriff nehmen.