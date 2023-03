Werbung für Schweiz Tourismus – Roger Federer und Trevor Noah fahren schwarz Der Tennisstar und der Komiker machen Werbung für ein Reiseangebot. Das ist lustig, weil sie sich wirklich nicht ernst nehmen. Andreas Tobler

Wenn Roger Federer in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit von sich reden machte, so war dies oft von zwei Wünschen begleitet: Hoffentlich singt er nicht. Und hoffentlich versucht er sich nicht noch mal als Schauspieler.

Denn auch wenn wir selbstverständlich allergrösste Hochachtung vor seiner Leistung als Tennisspieler haben, so muss man doch so ehrlich sein, dass an Federer nun wirklich kein Sänger oder Schauspieler verloren gegangen ist. Bewiesen hat er dies unter anderem im «Sunrise»-Spot, wo er hüftsteif durch die Melodie von «With a Little Help from My Friends» der Beatles turnte. Und dann gab es da ja noch die beiden Werbeclips für Schweiz Tourismus, in denen er mit den Hollywood-Stars Anne Hathaway und Robert de Niro spielte – und worüber wir lieber hinweggehen wollen.

Erst mit Bill Gates und Rafael Nadal

Seit heute gibt es nun einen neuen Clip mit Roger Federer und dem Komiker Trevor Noah, der wie Federer einen Schweizer und einen südafrikanischen Elternteil hat. Die gute Nachricht dazu gleich zu Beginn: Federer singt nicht, schauspielerisch ist er eher diskret – und es ist ein herziger, durchaus lustiger Clip geworden.

Dass sich zwischen Trevor Noah und Roger Federer etwas anbahnte, was nun zu einer Zusammenarbeit vor der Kamera führte, war seit längerem klar: 2020 spielten die beiden in einem Doppel mit Bill Gates und Rafael Nadal gegeneinander Tennis. Federer war in einer der letzten Late-Night-Sendungen von Noah als Talkgast – fast zwanzig Minuten lang, wo der Schweizer diese wirklich lustige Anekdote erzählte, wie er versuchte, in den Wimbledon-Club hineinzukommen, aber an der Security scheiterte, die ihn wiederholt nach seiner Member-Card fragte.

«Sie können mich nicht mit Witzen bezahlen»

Aber das war eigentlich nur das Warm-up, was spätestens klar war, seit Noah und Federer im Januar dieses Jahres am Zürcher Hauptbahnhof mit riesiger Crew gesichtet wurden. Entsprechend gross war die Erwartung an den Werbeclip von Schweiz Tourismus, der nun heute auf Youtube veröffentlicht wurde.

Roger Federer und Trevor Noah beim Dreh im Zürcher Hauptbahnhof. Foto: André Mei (Schweiz Tourismus)

Die Story des Clips ist relativ überschaubar: Federer und Noah steigen am Hauptbahnhof in den falschen Zug – und fahren Richtung Interlaken. Und das ohne Ticket, was dann den Stoff für die besten Witze des Clips liefert: Noah will die Fahrt nämlich mit seiner Prominenz bezahlen, was natürlich tüchtig schiefgeht, als er der Zugbegleiterin anbietet, ihr auf Tiktok zu folgen. Und er dann auch noch zu erklären versucht, dass er ein wirklich sehr professioneller Komiker sei. «Ich verstehe», meinte da die Zugbegleiterin, «aber Sie können mich nicht mit Witzen bezahlen.»

Natürlich ist das alles ein wenig überforciert – etwa die Witze zur Schweizer Pünktlichkeit, die es zu Beginn des Clips gibt. Oder der arge Gerechtigkeitssinn, der im Clip dominiert: Nachdem ein farbiger Junge Noah um ein Foto bittet – nicht etwa mit dem Comedian, sondern für eins mit dem Tennisstar –, ist es am Ende ein ältere Schweizer Lady, die das Zugticket für die beiden Promis bezahlt. «Ich bin ein grosser Fan von Ihnen», lässt sie dabei den Komiker wissen, womit die beiden Promis in ihrer Berühmtheit bei unterschiedlichsten Generationen bestätigt sind.

Aber darüber kann man hinwegsehen – angesichts des leichten Witzes, der den beiden bewusst ist, auch dann, wenn es um ihre gemeinsamen südafrikanischen und schweizerischen Wurzeln geht. «Wir sind Brüder, von unterschiedlichen Müttern», teilt Roger Federer da so nachdrücklich den anderen Zugreisenden mit, dass wirklich allen klar sein muss, dass auch er diesen Witz sehr schlecht findet. Und sich die beiden wirklich nicht allzu ernst nehmen.

Mit anderen Worten: Sehr vieles richtig gemacht. Und so ist der Clip ziemlich gute Werbung – nicht nur für Roger Federer und Trevor Noah.

Andreas Tobler ist Redaktor, er studierte in Bern und in Berlin. 2021 wurde er zum Schweizer Kulturjournalisten des Jahres gewählt. 2022 erschien mit «Bändlistrasse» sein Buch über die gleichnamige linksanarchistische Gruppe, die Kontakte zur RAF hatte, im Echtzeit-Verlag. Mehr Infos @tobler_andreas

