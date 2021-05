Auslosung French Open – Roger Federer trifft in der 1. Runde auf einen Qualifikanten Im ersten Grand-Slam-Turnier nach seiner Verletzung ist Roger Federer in der gleichen Tableau-Hälfte wie Novak Djokovic und auch Rafael Nadal eingeteilt.

Roger Federer weiss den Namen seines ersten Gegners am French Open noch nicht, die Qualifikation ist noch nicht beendet. Foto: Fabrice Coffrini (Getty Images/AFP)

Die erste Aufgabe von Roger Federer am French Open in Paris ist eine vermeintlich einfache: Der Baselbieter trifft in der 1. Runde auf einen Qualifikanten. Danach könnte er es mit auf dem Kroaten Marin Cilic zu tun bekommen.

Allerdings sind Federer sowie Weltnummer 1 Novak Djokovic und Sandkönig Rafael Nadal alle in derselben Tableau-Hälfte eingeteilt. Demgemäss sind schon relativ früh Gigantenduelle möglich, bereits im Viertelfinal könnte Federer auf Djokovic treffen.

Der 39-Jährige ist als Nummer acht gesetzt, sieht sich aber nach seiner Verletzungshistorie und seinem frühem Out bei seinem letzten Turnier in Genf nicht als Titelkandidat.

Von den weiteren Schweizern sagte Stan Wawrinka für das Turnier ab, mit Henri Laaksonen könnte am Freitag aber ein zweiter Schweizer den Sprung ins Haupttableau schaffen, wenn er die letzte Qualifikationshürde überspringt.

Bencic gegen eine Argentinierin

Bei den Frauen trifft die als Nummer zehn gesetzte Ostschweizerin Belinda Bencic in der 1. Runde auf die Argentinierin Nadia Podoroska (WTA 42). Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt.

Viktorija Golubic spielt gegen die Estin Anett Kontaveit (WTA 31), die bisherigen vier Duelle hat die 28-jährige Schweizerin alle verloren. Stefanie Vögele und Susan Bandecchi könnten es wie Laaksonen noch via Qualifikation ans Turnier schaffen.

lai

Fehler gefunden?Jetzt melden.