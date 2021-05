Wie kam man an Hollywoodstar Robert De Niro? Floss Steuergeld in den Werbeclip? André Hefti, der Marketingdirektor von Schweiz Tourismus, antwortet.

Robert De Niro war unser Wunschkandidat für den Film, die Geschichte ist auf ihm aufgebaut. Das Management von Roger Federer konnte den Kontakt herstellen, und Federer hat selbst angefragt, was uns sicherlich die Türen geöffnet hat.

Roger Federer ist Markenbotschafter für Schweiz Tourismus. Wie kam man an Robert De Niro heran?

Im Spot sind die beiden getrennt. Haben sich die Stars im richtigen Leben persönlich getroffen?

Die Dreharbeiten erfolgten – nicht zuletzt wegen Covid-19 – getrennt. Im Vorfeld haben sich die beiden aber am Telefon unterhalten. Und vor ein paar Jahren sind sie sich in New York kurz begegnet.