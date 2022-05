Promi auf dem Jungfraujoch – Roger Federer besucht Top of Europe Am Freitag trieb es den Tennisprofi in die Höhe: Er besuchte das Jungfraujoch und fühlte sich «wie ein Tourist im eigenen Land».

Am Freitag postete der Schweizer Tennisstar Roger Federer vier Bilder auf seinem Instagram-Kanal, die Lokalpatriotinnen und -patrioten Tränen der Ergriffenheit in die Augen treiben dürften: Wie die Aufnahmen verraten, besuchte die Tennislegende das Jungfraujoch. «Feeling like a tourist in my own country» schrieb Federer dazu – «ich fühle mich wie ein Tourist im eigenen Land.»

Die Aufnahmen zeigen den Rekordhalter der Wimledon-Siege im Zug auf der Kleinen Scheidegg, im Eispalast auf dem «Top of Europe» und vor dem Aletschgletscher. Auch die Aussicht aus dem Eiger Express hat es Federer offenbar angetan.

Die Jungfraubahnen bestätigen auf Anfrage lediglich, dass die ehemalige Weltnummer 1 das Jungfraujoch besucht hat. Darüber sei man im Bild gewesen. Weitere Angaben waren der Medienstelle nicht zu entlocken. Gut möglich, dass der Grund für Federers Abstecher aber ohnehin demnächst publik wird.

nik

