Bergbahn aus Grindelwald – Roger Bischoff verlässt die Pfingsteggbahn Neuer Geschäftsführer der Luftseilbahn Grindelwald–Pfingstegg AG wird Remo Spieler.

Roger Bischoff war sieben Jahre lang Geschäftsführer und Technischer Leiter der Luftseilbahn

Grindelwald–Pfingstegg AG. Foto: PD/Pascal Imhof

Vieles ist geschehen, seitdem Roger Bischoff im November 2015 die Führung der Luftseilbahn Grindelwald–Pfingstegg AG übernommen hat: die Erweiterung und Umgestaltung der Bergstation, Realisierung der Fly-Line und, aktuell noch in der Bewilligungsphase, das Parkdeck bei der Talstation. «Mit dem letzten Geschäftsjahr konnten Bischoff und sein eingespieltes Team alle Unternehmensfelder deutlich stärken, und die Verantwortlichen werden auf das mit Abstand beste Jahr des Unternehmens zurückblicken dürfen», schreibt das Bergbahnunternehmen in einer Mitteilung.

Technischer Leiter aus dem eigenen Betrieb

Denn Roger Bischoff verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie es in der Mitteilung heisst: «Um Platz für neue Ideen und Kräfte machen zu können.» Er werde künftig auf die Tätigkeit mit seiner Beratungsfirma Tebecon GmbH fokussieren – dadurch werde er der Seilbahnbranche bestimmt erhalten bleiben.

Der Verwaltungsrat der Luftseilbahn Grindelwald–Pfingstegg konnte vergangenen Dezember den 32-jährigen Remo Spieler für die Nachfolge als Geschäftsführer verpflichten. Spieler bringe Führungserfahrung bei Bergbahnen sowie Abschlüsse als Tourismus- und Marketingfachmann mit. Durch die «kontinuierliche Personalentwicklung» habe man zudem intern Lukas Gestach als Technischen Leiter ernennen können.

Remo Spieler wird neuer Geschäftsführer der Luftseilbahn Grindelwald–Pfingstegg AG. Foto: PD

Die neue operative Unternehmensführung übernimmt ihre Aufgaben am 1. Mai und startet am 13. Mai in die erste Sommersaison.

PD

