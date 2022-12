Gastrokritik Linde Uettligen – Röstiland beginnt am Stadtrand In Uettligen ist man nah bei der Stadt und trotzdem weit weg davon. Das macht sich auch in der Linde auf schöne Weise bemerkbar. Anna Tschannen

Die Rösti kommt auf der passenden Platte – obs wohl für jede Version auf der Karte eine gibt? Bilder: ats

In den letzten Tagen war oft von den Gegensätzen zwischen Stadt und Land die Rede, von mangelnder Repräsentation der urbanen Bevölkerung und nicht zuletzt vom Röstigraben, der mit der erstarkten Vertretung der lateinischen Schweiz in der Landesregierung um gefühlte Kilometer breiter und tiefer geworden sei. Sowohl der Graben wie auch der neue Berner Bundesrat gaben das Stichwort zum Restaurant Linde in Uettligen (Gemeinde Wohlen), nah an der Stadt und doch bereits durch und durch ländlich.