Greenfield Festival Interlaken – Rösti mit Ei ist der Verkaufsschlager Es ist schon fast eine Institution: Seit der 3. Ausgabe des Greenfield Festivals gibt es das Frühstückszelt. Der Chef über Spiegeleier, Rösti und Steaks ist seit jeher Markus Blaser. Nathalie Günter

Markus Blaser im Einsatz am Tresen: Der 61-Jährige leitet das Frühstückszelt, das es seit 2007 am Greenfield Festival gibt. Foto: Manuel Lopez

Es ist kurz vor 12 Uhr am Freitag. Zweiter Festivaltag am Greenfield. Die Schlange vor dem Frühstückszelt wird langsam kürzer. Das grosse Zelt, das bis zu 500 Personen einen Sitzplatz und Schatten bieten kann, steht inmitten vieler kleiner: nämlich bei der Kreuzung auf dem Zeltplatz. «Seit 8 Uhr sind wir ständig dran», sagt Markus Blaser.

Er organisiert seit Beginn des Greenfield Festivals 2005 die Stände und Zelte von der Metzgerei Seiler Bönigen. «Wir haben mit einem kleinen Essstand vorne beim Hangar begonnen, seit 2007 führen wir das Frühstückszelt hier.»

Zur Rushhour am Vormittag ist die Schlange über 50 Meter lang, «mehr als 30 Minuten musste aber noch nie jemand warten», meint Blaser. Das liegt an seinem eingespielten Team: Hat der oder die Hungrige mal den Tresen erreicht, geht es fix: zahlen, Getränk und Besteck fassen, dann weiter zur Essensausgabe. «Einmal Rösti mit Spiegelei», ruft Markus Blaser den Verkaufsschlager in die Küche und kann innert Sekunden dem hungrigen Festivalgänger den Teller reichen.

Die meisten stehen für Rösti mit Spiegelei an, die Schlange vor dem Frühstückszelt ist zwischen 8 und 12 Uhr sehr lang. Foto: Manuel Lopez

In der Küche stehen drei riesige Pfannen auf den Gasherden, darin brutzelt die Rösti. «Seit 6 Uhr morgens bin ich am Rühren», sagt Küchenchef Daniel Michel und zeigt seine geröteten Handflächen. «Wenn er die drei Pfannen um 6 Uhr nicht voll hat, ist er im ‹Seich›», sagt Blaser und lacht. Auf dem Herd daneben werden 16 Spiegeleier aufs Mal gebraten.

Im Vordergrund die Fritten, im Hintergrund die drei Pfannen voll mit Rösti. In der Küche sind die Frühstückszeltmitarbeitenden den ganzen Vormittag pausenlos am Arbeiten. Foto: Nathalie Günter

Um 4.30 Uhr gehts los

Total neun Personen braucht es für die Schicht im Frühstückszelt, das von 7 bis 19 Uhr geöffnet ist. «Ich und zwei Mitarbeiter sind bereits seit 4.30 Uhr am Vorbereiten, damit der Rest ab 6 Uhr loslegen kann», so Blaser. Zusätzlich dazu betreibt die Metzgerei Seiler vor dem Zelt noch den Burgerstand. Dort stehen von 14 Uhr bis Mitternacht drei Personen im Einsatz.

«Wir leben schon auch von der Freude an der Sache.» Markus Blaser, Leiter Frühstückszelt am Greenfield Festival

Gibt es mal kurz einen Engpass, verkürzt Markus Blaser die Wartezeit mit einem Schwatz. Foto: Manuel Lopez

Blaser kann auf langjährige Helferinnen und Helfer zählen. «Am liebsten sind mir natürlich jene, die drei Tage kommen, dann muss ich alles nur einmal erklären», sagt er augenzwinkernd. Die Suche gestalte sich aber immer schwieriger, auch weil das Greenfield Festival schon am Mittwoch beginnt. «Wir leben schon auch von der Freude an der Sache.»

3000 Eier, 1000 Kilo Rösti

Was über den Tresen wandert, ist eindrücklich: Von Mittwoch bis Samstag sind es knapp 3000 Eier, circa 1000 Kilo Rösti oder 500 Würste. Kartoffeln schälen muss dafür niemand, «das wäre gar nicht machbar», so Blaser, «wir kaufen die Rösti in 2,5-Kilo-Säcken ein».

Blaser ist Dreh- und Angelpunkt im Frühstückszelt. Er hat die Schlange und die Küche im Blick, kommt ein Engpass, «halte ich einen Schwatz, um zu überbrücken». Blaser schreibt die Angebotskarten, sucht die Mitarbeitenden und organisiert das Küchenmaterial.

Mit Abstand am meisten gefragt: Rösti mit Spiegelei. Foto: Manuel Lopez

Für das Greenfield Festival können Blaser und sein Team aus dem Vollen schöpfen: «Ich bestelle jeweils genug Ware – alles, was wir nicht brauchen, können wir zwei Wochen später am Trucker & Country Festival verwerten.» Auf der Karte stehen neben dem Verkaufsschlage Rösti mit Ei etwa Würste, Steaks, Pommes frites oder Hotdogs.

Koch, Polizist, Organisator

Der gelernte Koch kennt sich aus, seit 20 Jahren organisiert er in der Freizeit solche Angebote wie das Frühstückszelt. Der 61-Jährige aus Unterseen arbeitet aktuell als stellvertretender Chef der internationalen Logistik bei der Schweizer Armee, zuvor war er auch Polizist.

Zurück ins Zelt: Es ist ruhig geworden, nur vereinzelt sitzen noch Leute an den Festbänken. Durchatmen ist angesagt. «Mir ist es aber lieber, wenn es läuft», sagt Blaser. Zum Schluss müsse er den Greenfield-Besucherinnen und -Besuchern ein Kränzchen winden, meint Blaser: «Das ist ein sehr angenehmes Völkchen.» Dann geht er wieder in Richtung Küche. Es gibt immer etwas zu tun.

«Wir leben schon auch von der Freude an der Sache»: Markus Blaser kann auf ein eingespieltes Team zählen. Foto: Manuel Lopez

