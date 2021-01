Super-G in Zinal – Rösti gewinnt erstmals im Europacup Premiere für Lars Rösti. Der Simmentaler aus St. Stephan gewinnt zum ersten Mal ein Europacuprennen. In Zinal triumphiert er ausgerechnet im Super-G. Peter Berger

Speedspezialist hat nun auch im Super-G die Kurve gekriegt. Foto: Keystone

Damit hat selbst Lars Rösti nicht gerechnet. Der Berner Oberländer kam am Montag im Super-G von Zinal zu seinem ersten Sieg im Europacup, der zweithöchsten Stufe nach dem Weltcup. «In eineinhalb Saisons ist mir im Super-G kein einziger Punkt gelungen», sagt Rösti. Letztmals war der 22-Jährige im März 2019 in dieser Disziplin in die Top 30 gefahren (19.). «Dass ich nun gleich gewinnen konnte, ist sehr speziell. Das hätte ich nicht erwartet.» Rösti gewann im Unterwallis mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,01 Sekunden vor Landsmann Arnaud Boisset. Er profitierte auf der schneller werdenden Piste auch von der hohen Startnummer 39.

Zu Beginn der Saison war Rösti in Zinal im ersten Super-G noch fürchterlich gestürzt. «Das spielte keine Rolle mehr, zumal das Rennen nun auf einem anderen Hang ausgetragen wurde», meinte der B-Kader-Athlet von Swiss-Ski. Rösti, der im Super-G noch nie in die Top 10 kam, gilt eigentlich als Abfahrtsspezialist. Der Junioren-Weltmeister von 2019 hat in dieser Sparte beim Europacuprennen von Santa Caterina im Dezember mit dem zweiten Platz seine Siegpremiere knapp verpasst. Diese holte er nun einen Tag vor seinem 23. Geburtstag nach.

Mani Vierter

Mit Nils Mani überzeugte ein weiterer Berner. Der Routinier verpasste als Vierter das Podest nur um fünf Hundertstel. Der 28-jährige Diemtigtaler war im ersten Rennen in Zinal Dritter geworden, zog sich dabei aber eine Adduktorenverletzung zu und konnte seither keine Wettkämpfe mehr bestreiten. Nun kehrte auch Mani wie Rösti eindrücklich zurück. Morgen Dienstag findet in Zinal ein weiterer Europacup-Super-G statt.