Duell um Maurer-Nachfolge – Rösti gegen Vogt: Wer wo punkten kann Im Rennen um den frei werdenden SVP-Bundesratssitz wird Albert Rösti von Überraschungs­kandidat Hans-Ueli Vogt herausgefordert. Rösti hat viele Vorteile, aber nicht alle. Thomas Knellwolf Alessandra Paone Fabian Renz

Wer wird für die SVP in den Bundesrat gewählt: Hans-Ueli Vogt (links) oder Albert Rösti? Foto: Keystone

Vier Männer und eine Frau werden am Freitag um die Gunst der versammelten SVP-Fraktion buhlen. Der Fraktionsvorstand hat am Montag alle fünf eingegangenen Bundesratskandidaturen durchgewinkt. Die Fraktion soll nun in Hérémence VS zwei der Kandidierenden auf ein Wahlticket zuhanden der Bundesversammlung setzen.