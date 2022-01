Zweiter Sieg innert 24 Stunden – Rösti doppelt im Europacup nach Lars Rösti triumphiert erneut, beim FC Köniz gibt es einen Trainerwechsel, und der FC Thun leiht einen Aussenverteidiger aus: News aus der Region. Marco Spycher

Pintul ersetzt Rudolf beim FC Köniz

Sanin Pintul wird neuer Trainer des FC Köniz. Foto: zvg

Der FC Köniz wechselt den Trainer. Wie der Club aus der 1. Liga mitteilt, trennt er sich – in gegenseitigem Einvernehmen – von Silvan Rudolf, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden wäre. Sein Nachfolger heisst Sanin Pintul. Der 51-Jährige ist in Bosnien und Herzegowina geboren und beendete seine Aktivzeit 2002 bei den Young Boys. Bereits seit 2016 ist er in verschiedenen Funktionen beim FCK tätig, zuletzt im Nachwuchsbereich.

Thuns Nias Hefti wird ausgeliehen

Nias Hefti spielt in der Rückrunde für Stade Lausanne-Ouchy. Archivfoto: Freshfocus

Der FC Thun leiht Nias Hefti aus. Der Aussenverteidiger wird während der Rückrunde für den Ligakonkurrenten Stade Lausanne-Ouchy auflaufen. Im Waadtland erhofft sich der 22-Jährige, der in dieser Saison nur in fünf Meisterschaftspartien zum Einsatz kam, mehr Spielzeit. Hefti hat beim FCT einen Vertrag bis im Sommer 2023.

Lars Rösti siegt erneut

Lars Rösti gewinnt im italienischen Tarvisio gleich beide Europacup-Abfahrten. Archivfoto: Freshfocus

Lars Rösti doppelt nach. 24 Stunden nach dem ersten Sieg überhaupt im Europacup gewinnt der Junioren-Weltmeister von 2019 auch die zweite Abfahrt in Tarvisio (ITA). Der bald 24-Jährige aus St. Stephan liegt in der Disziplinenwertung neu auf Rang 2 – die Top 3 erhalten für kommende Saison einen Fixplatz im Weltcup. Auch in Tarvisio gab derweil Marco Kohler sein Comeback nach zweijähriger Verletzungspause. Der 24-jährige Meiringer wurde am Donnerstag 18., am Freitag 11.

Die Siegesserie des UHC Thun endet

Der UHC Thun unterliegt in seinem ersten Spiel 2022 gegen Waldkirch-St. Gallen 3:5. Damit ist die Siegesserie der Berner Oberländer beendet. Noch vor Jahresfrist konnte das Team von Simon von Gunten drei Erfolge de suite feiern.

