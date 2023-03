Die Loubegaffer – Rösti bei Thömu und Paola bei Righetti Thomas Binggeli erhielt Besuch von Bundesrat Albert Rösti. Und Claudio Righetti kann bald Paola begrüssen. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Bundesrat Albert Rösti freut sich über das Bikedress, das Thomas Binggeli ihm schenkt. Foto: Peter Klaunzer

Am vergangenen Freitag- und Samstagabend hatte es in einem kleinen Weiler in der Gemeinde Köniz eine hohe Promidichte: Der Velounternehmer Thomas «Thömu» Binggeli hatte viele bekannte Persönlichkeiten nach Oberried geladen. Anlass war die Eröffnung des Clubhauses mit Gastrobereich im von ihm initiierten Bike-Park. Er stellte damit wieder einmal seine Qualitäten als Netzwerker unter Beweis. Auch SVP-Bundesrat Albert Rösti reiste am Freitagabend nach Büroschluss nach Oberried. Die Präsenz des hohen Magistrates ist etwas erstaunlich, weil er in seiner Zeit als Nationalrat nicht als Velofan, sondern vor allem als Autolobbyist aufgefallen ist. Binggeli schenkte Rösti ein Velodress des Bike-Parks, welches dieser amüsiert über sein Hemd anzog. Auch die Berner Regierungsrätin Evi Allemann (SP) folgte der Einladung von Binggeli. Sie ist für die Raumplanung zuständig und konnte sich so vor Ort ein Bild vom Park machen, der in der Vergangenheit zu vielen Diskussionen geführt hat.