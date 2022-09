Neuigkeiten vom FC Frutigen – Rösch tritt Kallen-Nachfolge an Der FC Frutigen hat einen neuen Präsidenten und vielleicht bald ein neues Hüsi.

Thomas Rösch, der neue Präsident des FC Frutigen. Foto: PD

95 Mitglieder haben an der Hauptversammlung des FC Frutigen Thomas Rösch zum neuen Präsidenten gewählt. Er ersetzt den zurückgetretenen Urs Kallen «mit klaren Vorstellungen und Zielen», wie der Club in seiner Medienmitteilung schreibt. So soll alles darangesetzt werden, um den Aufstieg des Herrenteams in die 2. Liga zu realisieren.

Mit 22 Neumitgliedern wurde die 500er-Grenze geknackt. Neu halten 518 Mitglieder dem Verein die Treue. Die Funktionäre Ferdinand Fuhrer, Urs Kallen und Toni Stoller erhielten die Ehrenmitgliedschaft für ihr jahrzehntelanges Wirken.

Mit dem Neubau eines modernen FC-Hüsi will der Verein einen weiteren Meilenstein setzen, «um der bisher bereits im Topzustand befindlichen Infrastruktur das Tüpfli auf dem i» aufzusetzen, wie es weiter heisst. Im Sommer 2023 wird der FC Frutigen zudem sein 75-Jahr-Jubiläum feiern, an dem nicht nur Vereinsmitgliedern, sondern auch allen Gästen aus nah und fern einiges geboten werden soll.

PD

