Heisst dieses idyllische Gewässer des klaren Wassers wegen Blauseeli? Der Treppe wegen Römerseeli? Oder gar Steiseeli, weil es meist einfach eine Steinwüste ist? Die Meinungen gehen auseinander. Foto: Connie Zysset

«Römerseeli!» Wie aus der Kanone geschossen antworteten die Heimbergerinnen und Heimberger mittleren Alters, bei denen ich für diesen Text recherchiert habe. Die Frage: Wie heisst der kleine See in Uttigen, am linken Aareufer im Wald oberhalb der Eisenbahnbrücke?