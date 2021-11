Ristorante wird zu China-Beiz – Römer bekommt neue Wirte Nach über 30 Jahren italienischer Küche geht im Restaurant Römer in der Berner Lorraine eine Ära zu Ende. Claudia Salzmann

Fertig Pizza und Pasta: Jetzt übernimmt eine Familie den Römer am Turnweg unter dem Namen Lee House. Foto: Die Besseresser

«I hocke nach der Büez immer im Römer u mache Duzis mit de Lüt. Es längt für jede fürne Wäut für sich eleini», so besang Kuno Lauener das Restaurant Römer auf dem Album «Aloha». Als der Frontmann von Züri West das Ristorante am Turnweg besang, wirtete dort Alessandro La Marra. Er gab 2016 den Betrieb ab, über den Grund des Rücktritts nach 18 Jahren wollte er damals nicht sprechen.

Seither gab es zahlreiche Pächterwechsel: Zuletzt führte das Restaurant der Ägypter Salah Boussif, letzten Frühling musste er wegen der Corona-Krise aufgeben. Zum Fliegen wie in alten Zeiten kam der Römer in den letzten Jahren nicht mehr. Was die verschiedenen Pächter vereint: dass sie alle weiterhin auf italienische Küche setzten.

Damit ist jetzt Schluss: Ab nächstem Jahr wird das Lokal «Lee House» heissen, und fortan wird chinesisches Essen aufgetischt. Laut Radio Energy soll es ein Familienbetrieb sein, das bestätigt die Tochter Yifen Li dem Lokalsender. Die drei involvierten Familienmitglieder sollen alle Erfahrungen aus der Gastronomie mitbringen und derzeit noch in verschiedenen Lokalen arbeiten.

