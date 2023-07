Hecke wurde zu Asthaufen – Rodung in Aeschi gibt zu reden Am Dorfeingang von Aeschi wurde die Hecke neben der Tourismustafel gerodet. Auch wenn Stimmen Unlauteres vermuten, ist dies rechtens. Stefan Kammermann

Die Hecke bei der Tourismustafel am Dorfeingang präsentiert sich derzeit als Asthaufen. Foto: Stefan Kammermann

«Die Laubhecke besteht seit Jahrzehnten, jetzt wurde diese komplett gefällt», schreibt ein Leser aus Aeschi in einem Mail an diese Zeitung. Der Anwohner vermutet, dass das Schnittgut auf den Heckenwurzeln liegen gelassen wurde, um es an Ort und Stelle zu verbrennen, sobald es trocken genug ist. Weiter äussert die Person den Verdacht eines Herbizideinsatzes, weil die grünen Neuaustriebe plötzlich mirakulös verdorrt seien.