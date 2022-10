Mercedes in Paris – Rodin und die magische Garage Viele Weltmarken haben sich von der traditionellen «Mondial de l’Auto» zurückgezogen. Mercedes zeigt in Paris, wie die Weltmarke künftig Zielgruppen mit unterschiedlichen Interessen ansprechen will. David Schnapp

Mercedes-Benz öffnete die «magische Garage» als begehbare Kunstinszenierung in den Gärten des Musée Rodin in Paris. Foto: Daimler

Das Musée Rodin in der Rue de Varenne wird dezent in Rot- und Orangetönen angeleuchtet, der Kiesplatz davor ist gesäumt von aktuellen Modellen der EQ-Reihe. Durch das Museum, das seit 1919 ausschliesslich dem grossen französischen Bildhauer Auguste Rodin gewidmet ist, geht es an der ikonischen Skulptur «Der Kuss» vorbei und hinaus in ein provisorisch errichtetes Veranstaltungsgebäude im grosszügigen Park. Hier präsentiert die Marke mit dem Stern «schöne Kunst und grossartige Autos», wie es Ola Källenius, seit 2019 der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz Group AG, später formulieren wird.