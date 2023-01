Sänger stellt sich gegen Tories – Rod Stewart ruft in TV-Sendung an und fordert: «Ändert die verdammte Regierung» Der mit Krebs kämpfende Sänger hat sich in einer Livesendung über das britische Gesundheitssystem ausgelassen. Es sei noch nie so schlimm gewesen. Nun will der Ex-Tory Labour an der Macht sehen.

Anruf von einem weltbekannten Sänger: Rod Stewart hat sich in eine Sendung von Sky News eingeschaltet. Foto: Keystone

Der britische Popstar Rod Stewart hat live im Fernsehen seinem Frust über die konservative britische Regierung Luft gemacht. «Ich war lange selbst ein Tory, aber ich denke, diese Regierung sollte jetzt zurücktreten und die Labour-Partei ranlassen», sagte der 78-jährige Singer-Songwriter, der am Donnerstag unangekündigt in einer Sendung von Sky News anrief, in der Zuschauer zu Wort kommen. In Bezug auf den chronisch unterfinanzierten, überlasteten britischen Gesundheitsdienst sagte Stewart: «In all meinen Jahren in diesem Land habe ich noch nie erlebt, dass es so schlimm war. Ändert die verdammte Regierung.»

Stewart, der selbst mit Krebs zu kämpfen hatte, bot an, die Kosten für 10 bis 20 Krankenhaus-Scans für Patienten mit Krebsverdacht zu übernehmen. «Es sterben Menschen, weil sie solche Scans nicht bekommen», sagte der Brite.

Die Wartezeiten für Behandlungen sind im steuerfinanzierten Gesundheitsdienst auf Rekordniveau, gleichzeitig legen Beschäftigte aus vielen Bereichen derzeit regelmässig die Arbeit nieder, um für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Eine Einigung mit der britischen Regierung ist nicht in Sicht.

