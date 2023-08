Schwedische Band in Brienz – Rocksänger steht vor Premiere am Seeufer Die Hardrocker H.E.A.T. spielen am ersten Tag des Brienzersee-Rockfestivals auf. Es ist das Wiedersehen mit einer Band und eine neue Erfahrung für den Leadsänger. Hans Urfer

Kenny Leckremo (li.), Leadsänger von Heat, anlässlich eines Konzerts vor wenigen Tagen in Stockholm. Foto: Aleksandra Pajak/@alexandra_pajak

Crazy Lixx, Eclipse, Europe und auch Heat im 2015, damals mit Sänger Erik Grönwall. All die schwedischen Rockbands mit klingenden Namen spielten am Brienzersee-Rockfestival. Für Kenny Leckremo, den alten und neuen Heat-Frontmann, wird es das erste Mal sein. Wird dies ein Auftritt wie jeder andere auch sein oder ist bereits Nervosität spürbar? «Jedes Konzert ist etwas Einzigartiges. Das wird in Brienz nicht anders sein. Ich freue mich jedenfalls sehr», sagt der Sänger im Telefoninterview.