Ausgehtipp: «This Is Rock» – Rockmusik? Da war doch mal was Heute Abend wird auf der Berner Allmend die Stromgitarrenmusik zum Gegenstand eines fast schon musealen Erklärstücks. Ane Hebeisen

Ja, die Rockmusik hat auch schon wildere Zeiten erlebt: Szenenbild aus «This Is Rock». Foto: zvg

Gut möglich, dass die jüngeren Leserinnen und Leser sich nur noch vage daran erinnern: Doch es gab einmal eine Zeit, in der Stromgitarren und aufbrausende Trommler als Inbegriff des Wilden und Ungezügelten galten. Die dazugehörige Musik hiess Rock, und die Stars des Genres erlangten globale Berühmtheit. Im «Brockhaus» wurde der Musik «naturhaftes Ausdrucksideal» und «körperhafte Gestik» attestiert. Und das Schöne ist: Wem all dies entgangen sein sollte, für den gibts heute Abend eine Auffrischungs-Dosis Rock im Zelt auf der Allmend. «This Is Rock» heisst das klingende Erklärstück irgendwo zwischen Konzert, Musical und musealer Weiterbildung. Eine Krokus-Abgesandtschaft (Marc Storace und Fernando von Arb) trifft dabei auf eine Auswahl altehrwürdiger helvetischer Rock-Prediger. Gemeinsam – und mit grösstmöglicher körperhafter Gestik – huldigt man den Genre-Schlagern, die bis heute im Tagesprogramm der Hitradios Aufnahme finden. (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

