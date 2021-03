Innovation aus der Region – Roboterpower löst Muskelkraft ab In der Kartoffelpackerei bei Steffen-Ris in Bätterkinden sind neu Roboter am Werk. Entwickelt und installiert wurden sie von der Emmentaler Firma Twin Automation. Stefan Kammermann

Im Einsatz für die Kartoffel: Die Roboteranlage in den Hallen der Firma Steffen-Ris wurde in Emmenmatt entwickelt. Fotos: Franziska Rothenbühler

Es rattert ziemlich in der Verpackungshalle der Firma Steffen-Ris in Bätterkinden. Gleich an mehreren Standorten laufen gewaschene und sortierte Kartoffeln über Förderbänder ihrem Zwischenziel entgegen. Schritt für Schritt fallen sie in bunte, bedruckte Papiersäcke, die bei Grossverteilern und Detailhändlern später auf Kundinnen und Kunden warten werden.

Am einen Standort tischt ein Mitarbeiter im Takt die abgefüllten Kartoffeln im Papiersack in grüne Kisten. Ist eine voll, stemmt er sie auf eine Transportpalette. Kiste um Kiste bis auf eine Höhe von zwei Metern. Insgesamt 20 an der Zahl sind nötig, um die Palette für den Versand zu füllen.