Leserreaktionen – «Roboter sollen Roboter bleiben» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Einsatz künstlicher Intelligenz.

Ein Leser empfindet Roboter dann als nützlich, wenn diese Menschen bei ihrer Arbeit entlasten. Foto: Carmen Jaspersen (Keystone/dpa)

Zu «Wenn sie zu Mittagessen, frieren sie»

Man müsste unbedingt etwas für diese Arbeiter tun. Die jetzige Situation ist eine Zumutung. Onlinekommentar von Danièle Eggenschwiler

In der warmen Ratsstube lässt es sich eben schwer vorstellen, wie das ist, nach vier bis fünf Stunden Arbeit, in der Kälte Mittag zu essen. Man sollte die Heizung abstellen, dann fiele es leichter, sich die Situation vorzustellen. Wetten, dass nach zwei Tagen Frost der Entschluss für die Kantinen gefallen und die Ratsstube wieder behaglich warm ist? Onlinekommentar von Jörg Kramer

Die Bauarbeiter sollen froh sein, dass sie arbeiten können. Angehörige anderer Branchen müssen jetzt ebenfalls picknicken. Onlinekommentar von Daniel Gisiger

Zu «Britische Variante hat sich bereits stark ausgebreitet»

Auch schon die Spanische Grippe hatte nicht direkt etwas mit Spanien zu tun. Sie trägt diesen Namen, weil die liberale spanische Regierung dazumal die Meldungen nicht unterdrückte und darüber als erstes berichtete. Für die globale Verbreitung sorgten im ersten Weltkrieg wohl aber amerikanische Soldaten. Werden so absichtlich Stimmungen gegen Länder gemacht? Man könnte die Mutationen auch nur mit Buchstaben oder Zahlen benennen. Ich nehme jedoch leider an, dass das so nicht geplant ist. Onlinekommentar von Erich Kaufmann

Die Ansteckungsgefahr ist für sich allein kein Kriterium. Wichtig zu wissen wäre die Zahl schwerer Krankheitsverläufe. Warum wird diese Information unter dem Deckel gehalten? Weil die Mutanten harmloser sind als ein gewöhnlicher Pfnüsel? Peter Rossel, Steffisburg

Zu «Wenn der Roboter das Vorstellungsgespräch führt»

Geht es eigentlich noch?! Haben sich die Verantwortlichen die Konsequenzen davon überlegt? Was bringt die ganze künstliche Intelligenz dem Lehrling oder dem Gesprächspartner? Und was kommt als Nächstes? Nein, künstliche Intelligenz und Roboter sind gut für monotone Arbeiten und um schwere Lasten zu transportieren. Aber ganz bestimmt nicht, um mit Menschen zu kommunizieren. Ist da etwa Eifersucht im Spiel? Roboter sollen Roboter bleiben – als Hilfe bei schweren Arbeiten und zur Entlastungen des Menschen. Martin Fischer, Worb

Zu «Burkaverbot kommt unerwartet gut an»

Die Bezeichnung Verhüllungsverbot wird leider von einer grossen Zahl Menschen, darunter Politiker und Parteimitglieder, verwässert. In den Diskussionen ist grossmehrheitlich nur vom Burkaverbot die Rede. Die nationalen Politiker und diverse Parteien lehnen das Verhüllungsverbot ab und beschlossen die Nein-Parole. Mit der Initiative soll doch ein generelles Vermummungsverbot eingeführt werden, das seine Gültigkeit auch für Demonstrationen hätte. Durch die vermummten Teilnehmer entstehen in der Schweiz jährlich Millionenschäden, die grösstenteils durch die Steuerzahler berappt werden. So bin ich sehr erstaunt, dass unsere Volksvertreter und die Nein empfehlenden Parteien diese Initiative ablehnen wollen. Ich hoffe, dass die Abstimmenden sich nicht von der Burka ablenken lassen, sondern für das Verhüllungsverbot stimmen. Gilbert Aebischer, Hilterfingen

Zu «Kindergärteler müssen zum Massentest»

Ein befremdliches Bild für die kleinen Kinder. Ihnen stehen Erwachsene in voller Schutzausrüstung und mit Maske gegenüber. Ich hoffe, es geht den Beteiligten gut und der Ausbruch kann unter Kontrolle gehalten werden. Onlinekommentar von Patrik Huber

Es gab wohl viel mehr Fälle an den Schulen als sonst irgendwo. Ist weiter ja nichtverwunderlich, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte lässt man schalten und walten wie wenn es Corona nicht gäbe. Aber die Obrigkeit wird weiterhin lieber Läden schliessen, weil die Schulen ein zu heisses Eisen für den Bundesrat sind. Onlinekommentar von Sebastian Egli