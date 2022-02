Gastronomie in Thun – Robi Chamoun gibt die Barbar ab Nach 16 Jahren ist Schluss: Robi Chamoun zieht sich aus der Barbar zurück. Ein Blick zurück auf die Geschichte der ersten rauchfreien Bar Thuns. Barbara Schluchter-Donski

Robi Chamoun hat die Barbar am 1. Februar in Thun in neue Hände übergeben. Foto: Patric Spahni

Man spürt es in allem, was er sagt: Robi Chamoun fällt der Schritt nicht leicht. 16 Jahre lang betrieb der Steffisburger die Barbar an der Oberen Hauptgasse 14 in Thun. Jetzt hat er die Schlüssel seinem Nachfolger übergeben. «Weil ich einen klassischen Neuanfang wagen will», wie der 49-Jährige sagt. Was das allerdings ist, will er nicht verraten und weiss er auch nicht mit Bestimmtheit. Nur so viel: «Corona und die damit verbundene Auszeit haben mich zum Nachdenken gebracht», sagt er. «Und zum Schluss, dass ich noch etwas anderes im Leben machen will.»