Deutschlands Ampel-Regierung – Robert Habeck wird wohl Super-Minister

Wer wird Minister für Gesundheit?

Angesichts der Pandemie ist das Gesundheitsressort ein Schlüsselministerium der neuen Regierung. Klar ist, dass das Gesundheitsministerium an die SPD geht. Ein möglicher Kandidat wäre der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Der Arzt und Epidemiologe kommentiert seit Beginn der Corona-Krise auf allen Medienkanälen die Pandemielage. Allerdings gilt er auch als Reizfigur, selbst in der eigenen Partei.

Unabhängig von dieser Personalie muss die neue Regierung bald entscheiden, wie sie die dramatische Corona-Situation in Deutschland in den Griff bekommen will. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Scholz’ Koalition gerät unter die vierte Welle» unseres Deutschland-Korrespondenten Dominique Eigenmann.)