Grossbritannien und die EU – Rishi Sunak wird Verrat am Brexit vorgeworfen In London heisst es, der Premier wolle das Verhältnis zur EU entkrampfen. Und zwar nach Schweizer Vorbild. Schon wittern die Brexit-Anhänger Verrat. Peter Nonnenmacher aus London

Will nichts wissen von EU-Gesetzen: Der britische Premier Rishi Sunak sieht sich veranlasst, auf seine Distanz zu Brüssel hinzuweisen. Foto: Tolga Akmen (Keystone)

Empörung haben unter Brexit-Hardlinern und Nationalkonservativen in London Berichte ausgelöst, denen zufolge die britische Regierung plant, das Verhältnis zur Europäischen Union zu entkrampfen und vom Brexit geschaffene Handelsschranken abzubauen. Wenn Premierminister Rishi Sunak einen «Verrat am Brexit» plane, müsse er mit einem Aufstand in der Konservativen Partei und gegebenenfalls mit dem Sturz der Regierung rechnen, haben zu Wochenbeginn rechte Parteigänger des Regierungschefs gedroht.