Jahresmeisterschaft im Kegeln – Ringgenbergerin schlägt 23-köpfige Konkurrenz An der siebten Jahresmeisterschaft des Freien Keglerverbands Berner Oberland in Süderen ging Doris Schmid als Siegerin in der C-Meisterschaft hervor. Ernst Hauswirth aus Zweisimmen gewann den B-Wettkampf.

Die Kegler aus den Gebieten von Ringgenberg, Süderen, Zweisimmen, Innertkirchen und Guttannen schnitten sehr gut ab. Foto: Thomas Burla

Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat seine siebte Jahresmeisterschaft durchgeführt. Doris Schmid aus Ringgenberg hatte bei den Wettkämpfen, die im Gasthof Bären in Süderen ausgetragen wurden, Fortuna an ihrer Seite: Sie ging als Siegerin in der Kategorie C hervor.