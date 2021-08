Cambridge-Forscher filmen Sensation – Riesenschildkröte jagt und frisst Jungvogel Auf den Seychellen haben Cambridge-Biologen eine Riesenschildkröte dabei gefilmt, wie sie einen Vogel angreift und verspeist – ein nie zuvor dokumentiertes Verhalten der als Pflanzenfresser geltenden Tiere.

Eine Seychellen-Riesenschildkröte greift eine junge Noddieseeschwalbe an und tötet sie. Video: Tamedia

Riesenschildkröten galten bisher als strikte Vegetarier. Doch auf den Seychellen haben Forscher erstmals ein ausgewachsenes Weibchen dabei beobachtet, wie es mit aggressiv geöffnetem Maul an einen Jungvogel heranstapft, diesem in dem Kopf beisst und ihn anschliessend runterschlingt. Die Jagd dauert insgesamt rund sieben Minuten. Die Biologen von der Cambridge-Universität vermuten, dass es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt und die Riesenschildkröte ihren Speiseplan des Öfteren mit Fleisch anreichert. Aufgrund ihrer Grösse und ihrer Trägheit galten die Riesenschildkröten bisher als eher harmlos.

Das nun aufgetauchte Video zeigt ein etwas anderes Bild: «Das ist sehr, sehr ungewöhnlich und völlig abweichend vom normalen Verhalten dieser Schildkröten», sagt Justin Gerlach von der University of Cambridge dem britischen «Guardian». Er habe kaum glauben können, was er da sah. Es sei erschreckend und faszinierend zugleich gewesen.

Ihm und seiner Kollegin Anna Zora von der Frégate-Island-Foundation gelang es mit den Aufnahmen, den ersten eindeutigen Fall dieser Art zu dokumentieren. Bereits bekannt sei gewesen, dass sich Riesenschildkröten gelegentlich an Aas von Seevögeln laben. «Dabei war aber immer unklar, ob die Schildkröte das Tier getötet hatte oder nur vom Aas profitierte», so Gerlach.

Die in flagranti erwischte Schildkröte belege nun aber, dass Riesenschildkröten auf Frégate-Island offenbar durchaus auf die Jagd gehen. «Für mich sah es sehr danach aus, dass diese Schildkröte schon häufiger erfolgreich auf die Jagd gegangen war – sie schien sehr genau zu wissen, was sie tat», so Gerlach weiter. Die Vermutung läge nahe, dass auch andere Riesenschildkröten auf dieser Insel Vogelküken jagten und töteten.

Abo Mord unter Menschenaffen Warum Schimpansen Gorillas töten Zu den beliebten Delikatessen der Riesenschildkröten gehören auch Schnecken. Man habe bisher jedoch angenommen, dass es ihnen vor allem um die Schale ginge, um die Calciumversorgung sicherzustellen. Doch nach der Beobachtung mit dem Jungvogel sagt Gerlach nun: «Ich glaube nicht, dass sie sich dabei auf die Schalen beschränken. Warum sollten sie nicht auch die Schnecken mitvertilgen?» Besondere Inselbedingungen An den meisten Orten sind potenzielle Beutetiere zu schnell oder zu flink, um von Riesenschildkröten gefangen zu werden. Auf der renaturierten und streng geschützten Insel haben sich nun aber sowohl die Riesenschildkröten als auch die baumbrütenden Noddieseeschwalben stark vermehren können. Und es komme vor, dass noch nicht flügge gewordene Jungvögel aus dem Nest fielen – und so zur leichten Beute würden. «Unsere Beobachtung zeigt, dass bei der Wiederherstellung von Ökosystemen völlig unerwartete Wechselwirkungen zwischen den Arten auftreten können – Dinge, die in der Vergangenheit wahrscheinlich häufig vorkamen, die wir aber noch nie gesehen haben», erklärt Gerlach.

step

Fehler gefunden?Jetzt melden.