Trotz Corona-Sommer – Riesenrad kehrt ab 10. Juli nach Thun zurück Vom 10. Juli bis am 9. August dreht das Riesenrad auf dem Mühleplatz wieder seine Runden. Ein Schutzkonzept liegt vor. Die Gastrobetriebe erhalten Ersatzflächen. pd

Ein gewohntes Bild im Thuner Sommer: Das Riesenrad auf dem Mühleplatz. Die Menschenmassen am unteren Bildrand wird es dieses Jahr hingegen nicht geben. Foto: Raffael Thielmann

Seit dem 6. Juni dürfen Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe mit entsprechendem Schutzkonzept wieder öffnen. «Somit kann auch das Riesenrad diesen Sommer in Thun seine Runden drehen», hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Das im Sommer zu einem Wahrzeichen der Innenstadt gewordene Rad gastiert bereits zum 30. Mal auf dem Mühleplatz und bringt die Fahrgäste diesmal vom Freitag, 10. Juli, bis am Sonntag, 9. August, in luftige Höhen. Es ist die ganze Woche in Betrieb, von Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 22.30 Uhr, freitags von 13.30 bis 23.30 Uhr, samstags von 9 bis 23.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22.30 Uhr. «Kinder, die am Thuner Ferienpass teilnehmen, erhalten eine Gratisfahrt», schreibt die Stadt.

Ersatzflächen für Gastronomen

Während des Betriebs des Riesenrads bietet die Stadt Thun den Gastronomiebetrieben auf dem Mühleplatz aufgrund der besonderen Situation wegen des Coronavirus zusätzliche Aussenflächen als Ersatz. «Dies ist möglich, weil das Festival Am Schluss nicht stattfinden kann», hält die Stadt fest. Die Gastrobetriebe würden die Platzeinteilung untereinander absprechen. Bei Bedarf unterstützt das Thuner Polizeiinspektorat.