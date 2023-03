Reaktionen zum Mitholz-Entscheid – «Riesengrosse Erleichterung» hier, «grosse Enttäuschung» dort Die unterschiedlichen Reaktionen auf den Entscheid der Sicherheitspolitischen Kommission zum Munitionslager in Mitholz machen die Spaltung innerhalb des Dorfes einmal mehr sehr deutlich. Claudius Jezella

Kandergrunds Gemeindepräsident Roman Lanz ist erleichtert über die Kurskorrektur in der Sicherheitspolitischen Kommission. Foto: Christian Pfander

Gehen oder bleiben? Den Neuanfang wagen oder für den Erhalt kämpfen? Gewinnen oder verlieren? Die Bevölkerung in Mitholz ist aufgrund der Munition im Berg längst in zwei Lager unterteilt. Das hat die erneute Beurteilung durch die Sicherheitspolitische Kommission (SIK) des Nationalrats am Dienstag noch einmal verdeutlicht: räumen oder verkapseln?