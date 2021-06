Über 1000 Karat – Riesendiamant in Botsuana entdeckt Der Stein hat die Grösse eines Hühnereis, geben die Minenbetreiber bekannt.

Der ausgegrabene Edelstein wird als der drittgrösste seiner Art bezeichnet. Foto: AFP

Einer der grössten jemals gefundenen Diamanten ist in einem Bergwerk des afrikanischen Binnenstaats Botsuana entdeckt worden. Der Stein in der Grösse eines Hühnereis habe über tausend Karat und sei von reinster Qualität, gab der Minenbetreiber Debswana am Dienstagabend bekannt. Der Anfang des Monats in der Jwaneng-Mine gefundene Stein wurde mit insgesamt 1098 Karat vermessen.

Das Bergwerk gehört dem Debswana-Konsortium, an der der Diamantenproduzent De Beers und der Staat Botsuana je 50 Prozent der Anteile halten. Ihm gehören insgesamt vier grosse Diamanten-Bergwerke, von denen die 400 Meter tiefe Grube in Jwaneng als grösste gilt. Das Werk ist seit 1972 in Betrieb und gilt nach Wert als die reichhaltigste Diamantenmine der Welt.

SDA

