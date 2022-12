Aquadom in Berlin – Riesenaquarium geplatzt Der Aquadom, das grösste freistehende zylindrische Aquarium der Welt, ging am Freitagmorgen in die Brüche. Zwei Personen wurden verletzt, 1500 Fische verendeten.

Das Riesen-Aquarium Aquadom ist am geplatzt. Video: Tamedia

Das Grossaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom im Zentrum der deutschen Hauptstadt ist nach Angaben der Polizei geplatzt. Das sagte ein Polizeisprecher, der sich am Freitagmorgen vor Ort befand. Gegen 5.45 Uhr habe es ein sehr lautes Geräusch gegeben. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Strasse geflogen.

Die Feuerwehr hatte am Morgen über Twitter gemeldet: «Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich.» Die Feuerwehr sei mit 100 Einsatzkräften im Hotel DomAquarée im Einsatz.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlins twitterte, die Karl-Liebknecht-Strasse, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. «Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar.» Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm.

Nach Angaben der Polizei wurden Teile des Hotels beschädigt, zudem wurden nach ersten Informationen zwei Menschen durch Glassplitter verletzt. Die rund 1500 Tropenfische, die sich in dem Aquarium befunden haben, konnten nicht mehr gerettet werden. Ein Statiker werde die Auswirkungen auf das Hotel prüfen, sagte ein Sprecher.

Ein Taucher im mit rund einer Million Liter Wasser gefüllten Aquadom. (Archiv) Foto: AFP

Das Aquadom ist nach Angaben der Betreiber mit einer Wassersäule in Höhe von 14 Metern das weltweit grösste frei stehende zylindrisch geformte Aquarium. In ihm leben demnach etwa 1500 tropische Fische in einem echten Korallenriff. Das Aquarium steht im Foyer eines Gebäudekomplexes, der ein Hotel beherbergt.

Auf Twitter sprach die Polizei von einem «unfassbaren maritimen Schaden». Auf Fotos vom Ort des Geschehens, die Berliner Medien veröffentlichten, waren Trümmerteile auf der nassen Strasse vor dem Eingang zu dem Gebäude zu sehen. Andere Aufnahmen zeigten das völlig verwüstete Foyer des Komplexes.

