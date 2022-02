BOSV-Meisterschaften in Habkern – Riesen-Gold für Einheimische und Marc Gehrig Janette Brunner siegte an den Riesenslalom-Meisterschaften des Oberländischen Skiverbandes vor ihrer Haustür. Auch Marc Gehrig (SC Bärgchutze) schwang obenaus. PD

In Habkern kürte der Berner Oberländische Skiverband (BOSV) seine Meister in der Disziplin Riesenslalom. Die einheimische Janette Brunner (SC Habkern) kurvte am schnellsten durch die Tore und sicherte sich den Meistertitel, wie Rennorganisator Bödeli-Ski und der BOSV in einer gemeinsamen Medienmitteilung festhalten.

Hinter der Habkerin konnten sich Lara Stern und Shana Balmer (beide SC Leissigen) die weiteren Medaillen sichern. Bei den Männern holte sich Marc Gehrig den Titel, vor Mike Oesch (beide SC Bärgchutze) und Raphael Bettschen (SC Wimmis).

Hart umkämpftes erstes Rennen

«Im Berner Cup war das erste Rennen hart umkämpft. Gleich die ersten drei Herren platzierten sich innerhalb von sechs Hundertstelsekunden», teilen die beiden Organisationen des weiteren mit.

In den verschiedenen Kategorien des Swiss Masters Cup starteten auch einige Athletinnen und Athleten und kämpften um die Punkte für die Gesamtwertung. Judith Graf-Zurbuchen (SC Matten) und Marcel Markstrahler (Hausen am Albis) waren in ihren Kategorien im Riesenslalom in beiden Rennen nicht zu schlagen.

Janette Brunner zweimal Schnellste

Erfreulich sei ebenfalls, dass einige Juniorinnen und Junioren aus den Reihen von Bödeli-Ski, der Region Niedersimmental und der Region Haslital am Start gewesen sind. Ramon Gfeller und Joel Jaggi (beide SC Matten) konnten in der Junioren-Kategorie je einen Sieg verbuchen. Gleich zweimal obenaus schwang Janette Brunner bei den Juniorinnen.

