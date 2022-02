YB - Sion – Rieders Gala wärmt in der Kälte

YB besiegt Sion – Rieders Gala wärmt in der Kälte Der 20-Jährige führt seine Mannschaft zum 3:1 gegen ein allerdings harmloses Sion. Thomas Schifferle

Alles im Griff: Fabian Rieder (rechts) ist auch von Birama Ndoye nicht vom Ball zu trennen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Dass er einen feinen linken Fuss hat, sieht jeder auch ohne Lupe. Dass er ein Toptalent ist, das weiss ebenfalls jeder. Sagt zumindest YB-Trainer David Wagner über diesen Fabian Rieder, der an diesem kalten Spätnachmittag im Wankdorf für die Wärme im Spiel der Young Boys sorgt. Er erzielt ein Tor, ist an der Entstehung der anderen beiden beteiligt und sorgt so wesentlich für das 3:1 gegen Sion.

99-mal hat er den Ball am Fuss, 12-mal ist er an Abschlussaktionen beteiligt, das sind weitere starke Werte seines Auftritts. Und er sagt: Die Leistung sei nicht perfekt gewesen. Dafür hätte er noch ein zweites Tor erzielen und ein, zwei Aktionen besser ausspielen müssen. Mit ein paar Worten bestätigt er, wie erdverbunden er ist, trotz allen Lobes, das er in seinen jungen Jahren schon erhalten hat.

Als Rieder sein Tor erzielt, ist das ein wichtiger Moment in diesem Match. Sion hat zuvor, in der 55. Minute und fast aus dem Nichts heraus, den Ausgleich erzielt. Filip Stojilkovic zeigt bei einem Konter die läuferischen Defizite von Lustenberger auf. Der Gast ist damit angesichts seines offensiv bescheidenen Auftritts gut bedient.

An der Seitenlinie denkt sich Wagner: «Okay, nicht gut.» Aber er hat auch Vertrauen in seine Mannschaft, dass sie reagieren kann. Und sie reagiert ein paar Sekunden nach dem Wiederanspiel. Kanga legt einen weit geschlagenen Ball in den Lauf von Rieder, und der behält im Strafraum die Übersicht und schiebt den Ball zum 2:1 an Fickentscher vorbei.

Die Walliser sind bestraft für ihre naive Reaktion nach ihrem Goal. Nur einmal werden sie später noch gefährlich. Es ist wieder Lustenberger, der Stojilkovic nicht aufhalten kann. Dafür gelingt Racioppi eine starke Parade. Zwei Minuten später beendet der wieder gesunde Meschak Elia mit seinem Treffer alle Diskussionen über den Sieger.

YB könnte nur noch drei Punkte hinter dem FCZ sein …

Das Resultat gibt die Stärkeverhältnisse korrekt wieder. Hier ein YB, das nicht top gespielt hat, aber ordentlich, wie es Wagner formuliert. Da ein Sion, das sich in der ersten Hälfte mit einem Eigentor gleich selbst in Rücklage bringt und auch mit Präsident Constantin an der Seitenlinie statt des gesperrten Trainers Tramezzani zu harmlos ist, um sich mehr zu verdienen.

Für YB bedeutet das, zumindest über Nacht bis auf sieben Punkte an den FC Zürich herangerückt zu sein. Ohne die auf läppische Art vergebenen Siege jüngst in St. Gallen und bei GC wären es gar nur noch drei Punkte auf den Leader. Wagner hat allerdings bei früheren Gelegenheiten klargemacht, was er vom Konjunktiv im Fussball hält: nichts.





