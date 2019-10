Richtig versichert ins Ausland

Entsandte behalten ihre bisherige Krankenkasse

Wer in der Schweiz privat versichert ist, sollte Vorkehrungen treffen, damit es bei einer Rückkehr nach dem Auslandaufenthalt nicht zu einer ­unangenehmen Überraschung kommt. Denn es besteht das Risiko, dass eine Schweizer Krankenkasse eine Wiederaufnahme in die Privatversicherung verweigert. Mit der Wahl des passenden Produkts fürs Ausland lässt sich das vermeiden. Aber nicht alle Versicherer bieten ein solches Übertrittsrecht an. Interessierte müssen das vor ihrer Abreise abklären.

Anders ist es, wenn ein Schweizer Unternehmen Angestellte für längere Zeit ins Ausland entsendet. Rechtlich sind dies immer noch Schweizer Angestellte.

Während mindestens zwei Jahren sind sie verpflichtet, sich weiterhin bei einer Schweizer Krankenkasse zu versichern. Die Frist ist bis auf maximal sechs Jahre verlängerbar, wie Kristina Klose erläutert.

Bei Grenzgängern entscheidet der Erwerbsort

Grenzgänger müssen sich eigentlich im Land ihrer Erwerbstätigkeit krankenversichern. Kommen sie aber aus den Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich für Arbeit in die Schweiz, können sie innerhalb von drei Monaten entscheiden, ob sie die Krankenversicherung ihres Herkunftslands behalten wollen. Dafür müssen sie sich bei der kantonalen Stelle melden, die für die Kontrolle der Versicherungspflicht zuständig ist.

Umgekehrt haben Grenzgänger aus der Schweiz nirgendwo ein Wahlrecht. Anders als in der Schweiz wird die Krankenversicherung in vielen europäischen Ländern jedoch über Lohnab­züge finanziert.

Verschiedene Variantenbei befristetem Aufenthalt

Es gibt auch Leute, die regelmässig mehrere Monate lang in einem Ferienhaus im Ausland verweilen. Liegt die Liegenschaft ausserhalb des EU- und Efta-Raums, ist bei der Wahl der Krankenversicherung der Lebensmittelpunkt entscheidend. Dabei gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum.

Wichtige Indizien sind die Dauer des Aufenthalts, das familiäre Umfeld wie zum Beispiel Kinder, die an einem bestimmten Ort zur Schule gehen, oder diverse Verpflichtungen. Dort, wo sich der Lebensmittelpunkt befindet, muss grundsätzlich auch die Krankenversicherung abgeschlossen werden. Rentner behalten innerhalb des EU-/Efta-Raums ihre Krankenkasse im Grundsatz in der Schweiz.

Bei Studenten oder Weltreisenden, die in absehbarer Zeit eine Rückkehr in die Schweiz planen, ändert aus Sicht der Krankenversicherung auch nichts an ihrem Lebensmittelpunkt. Sie behalten also ihre bisherige Krankenkasse in der Schweiz.