Nach dem Tarif-Schock – Richigen sucht Wege aus der Strompreishölle Im Dorf mit den teuersten Strompreisen der Schweiz diskutiert der Stromanbieter über seine Zukunft. Ein Verkauf an die BKW ist nicht die einzige Option. Sandra Rutschi

In Richigen sind die Strompreise 2023 so hoch wie sonst nirgends. Foto: Raphael Moser

Wer in Richigen lebt, ist in der Regel stolz darauf. «Ich liebe dieses Dorf», sagte eine alleinerziehende Mutter am Mittwochabend im Rösslisaal. Das Dorf oberhalb von Worb war lange Zeit primär dafür bekannt, der Heimatort von Schlagersängerin Francine Jordi zu sein. Doch seit kurzem trägt es einen anderen Titel: Richigen wird 2023 zur Strompreishölle der Schweiz. Anstatt 25,48 kostet die Kilowattstunde neu 70,78 Rappen.