Beispielloser Umweltskandal Schweizer Nationalpark verseucht – und das Gift verbreitet sich weiter

Ein Fluss ist vergiftet. Der Kanton will sanieren, die Kraftwerkbetreiberin will nicht zahlen, die Parkleitung legt Beschwerde ein. Was ist los im Bündnerland? Eine Antwort in 5 Punkten.