Wahlkampf in der Stadt Bern – RGM leistet sich peinlichen Druckfehler Das RGM-Bündnis verschickte Wahlflyer an alle 85’000 Stadtberner Haushalte. Warum gerade SP-Gemeinderatskandidatin Marieke Kruit keine Freude daran hat. Michael Bucher

Im Flyer der RGM-Parteien wird SP-Gemeinderatskandidatin Marieke Kruit als «Bisherige» bezeichnet. Foto: zvg

In vier Wochen wird in Bern gewählt. Der Wahlkampf geht also in die heisse Phase. Die Parteien und deren Bündnisse werfen nochmals alles in die Waagschale. So auch das Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM). Um ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat zu bewerben, verschickte RGM am Freitag einen peppigen Wahlflyer an alle Stadtberner Haushalte.

Auf dem mehrseitigen Flyer in Postkartengrösse dürfen die bisherigen Gemeinderäte Alec von Graffenried (GFL), Michael Aebersold (SP) und Franziska Teuscher (GB) kurz und knapp darlegen, wofür sie sich einsetzen. Auch die SP-Kandidatin Marieke Kruit, welche die Nachfolgerin von Ursula Wyss (SP) werden soll, fehlt natürlich nicht. Ausgerechnet bei ihr leisteten sich die Designer einen peinlichen Fehler. So steht hinter ihrem Namen «bisher», so als wäre sie bereits eine gestandene Gemeinderätin.