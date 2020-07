Rad-Zeitfahr-SM in Belp

Marlen Reusser, ist der dritte Zeitfahr-Meistertitel in vier Jahren speziell?

Ehrlich gesagt, war ich mir überhaupt nicht sicher. Technisch fahren andere besser. Um mich an die scharfen Kurven zu gewöhnen, war ich vergangene Woche jeden Tag hier und habe auf der Strecke trainiert.

Ja, da wusste ich, dass ich schnell unterwegs war. Ich zählte sie wegen ihrer Technik zu den Mitfavoritinnen. Auf jeden Fall widme ich ihr ein Kränzchen. Es braucht Mut, nach ihrer schweren Verletzung hier an den Start zu gehen, zumal für sie als Mountainbikerin das Zeitfahren auch nicht ihre eigentliche Disziplin ist.

Vor zwei Jahren stürzten Sie in der letzten Kurve und vergaben den Titel, diesmal gab es kein Malheur?

Sie waren doch zuletzt schon in den Bergen?

Für mich persönlich war es ein Glücksfall. Ich gewann Zeit, absolvierte wie erwähnt ein Höhentrainingslager, konnte ein Setup auf dem Zeitfahrvelo machen. Alles Dinge, die so im eigentlichen Kalender nicht vorgesehen waren. Aber es ist trotzdem schön, kommen jetzt wieder Wettkämpfe. Auf das Rennen hier in Belp habe ich mich jedenfalls gefreut wie ein kleines Kind auf Weihnachten.

Ihr Team Bigla-Katusha verlor in dieser Zeit aber beide Geldgeber.

Ja, ich hatte jedoch vollstes Vertrauen in unseren Teamchef, der ein tüchtiger Geschäftsmann ist. So ist es denn auch gekommen. Mit Paule Ka haben wir einen hervorragenden, neuen Sponsor und gleich einen Vierjahresvertrag. Dass ein Mode-Label in den Radsport einsteigt, ist eine Premiere. Dabei passt das für den Frauenradsport doch ideal. Für unser Team ist das toll.