Zukunft gesichert – Reusser fährt für ein italienisches Team Nur zehn Tage nach der Auflösung ihres Teams hat Radfahrerin Marlen Reusser für nächstes Jahr schon in einer neuen Equipe Unterschlupf gefunden. Peter Berger

Marlen Reusser konnte sich im September über WM-Silber im Zeitfahren freuen. Foto: Keystone

Das ging aber schnell. Mitte Oktober hat die Equipe Paule Ka ihre Auflösung bekannt gegeben. Auf einen Schlag stand Marlen Reusser ohne Team da. Doch die 29-jährige Emmentalerin hatte trotz der bedrückenden Hiobsbotschaft ihren Optimismus nicht verloren. «Ich gehe davon aus, dass ich noch irgendwo in einem Team ein Plätzchen finden werde», hatte sie gesagt. Keine zwei Wochen später ist es schon soweit. Das italienische World-Tour-Team Alé BTC Ljubljana nimmt die Schweizerin für 2021 unter Vertrag.

Alé BTC Ljubljana Infos einblenden Das 2011 gegründete, italienische Radsportteam ist ein World-Tour-Team. Die Frauenequipe fuhr mehrere Jahre unter dem Namen Alé-Cipollini, eine Zusammensetzung der Geschäftsführerin Alessia Piccolo und der Fahrradmarke des ehemaligen Sprintstars Mario Cipollini. 2020 fusionierte die Equipe mit dem slowenischen Team BTC City Ljubljana.

«Ich habe dieses Team immer bewundert», sagt Reusser. Zudem gefalle ihr die italienische Art, die Philosophie des Teams und nicht zuletzt freue sie sich, eine neue Sprache zu lernen. Teammanager Fortunato Lacquaniti hatte die Schweizer Meisterin schon länger auf dem Radar und zeigt sich sehr zufrieden, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat: «Marlen ist eine Verstärkung für uns. Sie ist eine der besten Zeitfahrerinnen der Welt.»

Das Zeitfahren ist die grosse Spezialität der früheren Ärztin. Foto: Keystone

Reusser hat in dieser verkürzten Saison WM-Silber und EM-Bronze in den Rennen gegen die Uhr gewonnen. «Ich fokussiere mich auch nächstes Jahr auf die wichtigsten Zeitfahren. An den Europameisterschaften, den Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen strebe ich eine Medaille an. Dazu will ich mich auch in den Strassenrennen weiter verbessern.» Die frühere Ärztin hat erst 2017 eine Rennlizenz gelöst.