Markthalle Burgdorf – Rettung in letzter Minute Der Stadtrat hilft der Markthalle: Die Corona-bedingten Verluste werden ausgeglichen. Das Parlament geht aber weniger weit, als es der Gemeinderat wollte. Urs Egli

Die Lichter der Markthalle Burgdorf gehen nicht aus. Foto: Andreas Marbot

Der drohende Konkurs der Markthalle Burgdorf AG hat das Stadtparlament aufgeschreckt. Denn es ist noch nicht einmal zwei Jahre her, seitdem der Stadtrat mit der Verdoppelung des Betriebsdarlehens auf 1 Million Franken den Konkurs der Markthalle Burgdorf AG abwenden konnte. Vor diesem Hintergrund ist es nicht selbstverständlich, dass die Legislative am Montagabend hat Milde walten lassen.

Mit 36 Ja-Stimmen und nur 2 Enthaltungen sagte der Stadtrat Ja zu einem Rettungspaket für das grösste Eventlokal in Burgdorf. So eindeutig, wie sich das Abstimmungsergebnis liest, ist es allerdings nicht. Denn einig war man sich nur im wichtigsten Punkt: Die für fast 12 Millionen Franken totalsanierte Markthalle gehört zu Burgdorf wie das Schloss. Kommt dazu, dass die für den Betrieb der Halle gegründete AG zu 99,45 Prozent der Stadt gehört. Folglich darf man die Gesellschaft nicht in den Konkurs schlittern lassen.