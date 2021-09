Ribéry wechselt nach Salerno – Retter in der Provinz Franck Ribéry hat hochdotierte Angebote ausgeschlagen und spielt nun für die kleine Salernitana um den Ligaerhalt in Italien – warum nur? Oliver Meiler aus Rom

Viel muss er nicht rennen, aber gut: Franck Ribéry, mittlerweile 38 Jahre alt, im granatroten Trikot seines neuen Vereins, der US Salernitana. Foto: Massimo Pica (EPA)

Bei der Jobauswahl spielen ja immer viele Faktoren, das war beim Fussballer Franck Ribéry jetzt nicht anders. Er ist 38 Jahre alt. Was beruflich noch kommt, ist Zugabe, Ehrenrunde, aktive Frührente. In der Regel lässt man sich die vergolden, wenigstens als Star. Und Franck Ribéry aus dem nordfranzösischen Boulogne-sur-Mer, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, dann die halbe Karriere in Diensten des FC Bayern München, war in seinen besten Jahren ein linker Flügel mit beachtlicher Flughöhe, einer mit Chiffre und Brand: FR7. 2013 hätte er beinahe den Ballon d’Or des Weltfussballers gewonnen, nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo standen ihm vor dem Licht. Toptopklasse also. Und so flogen ihm nun hochdotierte Angebote ins Haus: aus Saudiarabien, der Türkei, Brasilien, eines aus Lyon. Überall wollten sie den Klang seines Namens einkaufen.

Doch er entschied sich für Salerno, eine Hafenstadt im Süden Neapels, 130’000 Einwohner, und für deren Provinzverein ohne Titel und Glorie: Die Unione Sportiva Salernitana, gegründet 1919, ist erstmals seit 22 Jahren überhaupt erst wieder erstklassig. Der Ligaerhalt wäre ein Wunder, und genau dafür haben sie «Kaiser Franck» geholt, den Ehrenrundendreher mit der vorauseilenden Aura eines Retters.

«Wenn es mir ums Geld ginge, wäre ich nicht hier.» Franck Ribéry, Fussballer

1,5 Millionen Euro verdient er da im Jahr, das ist eine stattliche Summe für die Salernitana. In Florenz, wo Ribéry in den vergangenen zwei Jahren gespielt hatte, verdiente er vier Millionen Euro. Aber was ist schon Geld, fragt er: «Wenn es mir ums Geld ginge, wäre ich nicht hier.» Das muss nicht wahr sein, aber die «tifosi» hören es natürlich gerne. Ribéry ist die grösste Personalie in der Geschichte des Clubs. In Salerno sagen sie, Ribéry sei ihr Maradona, und das will etwas heissen in dieser Gegend.

8000 Fans kamen nun zur Vorstellung Ribérys ins Stadion Arechi. Viele auf den Rängen trugen schon die granatroten Trikots mit seinem Namenszug und der 7 auf dem Rücken – alle gefälscht, wahrscheinlich in klandestinen Schwitzbuden in Neapel. Zwei Anhänger wurden verhaftet, weil sie sich geprügelt hatten, um dem Star möglichst nahe zu kommen, wohl für ein Selfie. «Ribérymania», schreiben die grossen italienischen Sportzeitungen, die sonst fast gar nie über die Salernitana berichten – das muss man mit 38 auch einmal auslösen können.

Die Weite des Meers, der Duft der Zitronen

In Salerno haben sie eine ziemlich einleuchtende Erklärung dafür, warum sich Franck Ribéry beim Abwägen der Faktoren ausgerechnet für die Salernitana entschieden hat. Und sie dreht nicht einmal beiläufig um Fussball. Kaum war Ribéry gelandet, in einem Privatjet aus München, brachten sie ihn auf die Terrasse eines berühmten Fischrestaurants bei Vietri, hoch über dem Meer, und liessen die atemberaubende Szenerie der dort beginnenden Amalfiküste mal ein bisschen auf den Franzosen wirken: die Weite des Blaus, der Duft der Zitronen, die ganze Bellezza. Ach, wer kann da Nein sagen?

Ribéry soll sich schon eine Villa angeschaut haben an der Costiera Amalfitana, wobei: Die vielen Kurven an der spektakulär abschüssigen Küste würden das Pendeln nach Salerno zum Training einigermassen kompliziert machen. Die Familie, die Frau und ihre fünf Kinder, bleiben in München wohnen, das habe man bei einer eindringlichen Beratung so beschlossen. Einfach sei das nicht, sagte Ribéry, aber Salerno liege ja nah, sie würden sich einfach oft besuchen.

Wenig Romantik – und eine Hypothek auf die Zukunft

In Salerno erwartet man nicht, dass Ribéry viel und schnell läuft, den Rasen runter und rauf, dafür gibt es im Fussball die Rolle der Wasserträger. Er soll nur gut laufen, wie man sagt: ökonomisch, wohldosiert. In der italienischen Serie A sind noch andere Altstars mit eingeschränkter Laufkraft tätig, der Schwede Zlatan Ibrahimovic von der AC Milan etwa ist bald 40. Wenn er nicht verletzt ist, steht er manchmal minutenlang bei der Mittellinie, das Spiel plätschert an ihm vorbei. Doch wenn er dann an den Ball kommt, passieren noch wunderbare Dinge, Blitze der Eingebung, sogar Tore. Die Klasse, sie welkt eben nicht so schnell.

Romantisch ist diese Schwäche der italienischen Vereine für Veteranen allerdings nicht, sie ist eher ihrer desaströsen finanziellen Lage geschuldet. Stars im Saft ihrer Karriere kann man sich nicht mehr leisten. Ribérys neuer Vertrag ist übrigens zunächst auf ein Jahr angelegt. Rettet er die Salernitana, würde der automatisch verlängert. Nun, mit Verlaub: Wahrscheinlich ist das nicht. Er geniesst die grosse Bellezza besser gleich in vollen Zügen.

