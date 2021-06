Wenn Nause Regierungsrat wird – Reto Nauses Abgang als grosse Chance der Grünliberalen Falls Berns Gemeinderat Reto Nause Regierungsrat wird, wäre seine Direktion mindestens vier Monate führungslos – und die Tür weit offen für die GLP. Christoph Hämmann

Eine von zuletzt mehreren Medienkonferenzen von Reto Nause: Der städtische Sicherheitsdirektor am 3. Juni in der Länggasse, wo er Zwischenbilanz zur städtischen Klimapolitik zog. Foto: Beat Mathys

Eben erst trat Reto Nause (Mitte) seine letzte Legislatur im Berner Gemeinderat an, und bereits ist er wieder im Wahlkampf. Es ist ein Modus, den er mag. Ein Modus, in dem er so gewieft agiert, dass er als Vertreter der CVP drei Wiederwahlen schaffte, obwohl seine Partei in der Stadt Bern vor der Fusion mit der BDP stets bei 3 bis 4 Prozent der Stimmen dümpelte. Und jetzt also schon wieder Wahlkampf: Derzeit vergeht keine Woche ohne Nause-Medienkonferenz.

Wenn Nause am 23. Juni von seiner Kantonalpartei nominiert wird, hat er beste Chancen, Regierungsrat zu werden. Um dies noch zu verhindern, müsste bei den kantonalen Wahlen Ende März 2022 der Linken die Überraschung gelingen, die bürgerliche Mehrheit zu knacken – sonst sässe Nause als Teil des bürgerlichen Vierertickets neu in der Kantonsregierung. Es wäre für Nause, der nächste Woche 50 Jahre alt wird, die perfekte Exit-Strategie, weil er für den Gemeinderat aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten darf.