Fussball-EM der Frauen – Reto Nause will das Finalspiel in die Bundesstadt holen Im Sommer 2025 steigt in Bern mit der Frauenfussball-EM ein grosses Sportfest. Das Turnier dürfte auch frischen Wind in eine alte Diskussion bringen. Simone Klemenz

Triumph in der Heimat: Das Frauenteam aus England siegte an der vergangenen Europameisterschaft im Frauenfussball gegen Deutschland. Foto: Keystone

Nach langem Bibbern ist nun klar: Die Fussball-EM der Frauen findet im Sommer 2025 definitiv in der Schweiz statt. Mit zwei Austragungsorten ist der Kanton Bern gleich doppelt vertreten. In Thun werden die Frauen in der Stockhorn-Arena kicken, in Bern im Wankdorf. Mit über 31’000 Plätzen erfüllt Letzteres als zweitgrösstes Stadion der Schweiz gar die Kriterien für das Finalspiel. «Dieses hätten wir natürlich besonders gerne», sagt der Berner Gemeinderat Reto Nause. Die Chancen stünden nicht schlecht: «Wir konnten an der Fussball-EM 2008 beweisen, dass wir einen solchen Grossanlass stemmen können.» In einem nächsten Schritt gehe es unter anderem darum, auf übergeordneter Stufe die genauen Daten und Austragungsorte zu fixen.